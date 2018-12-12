قيادي فلسطيني: "المندوب السامي" للدوحة يتصرف وكأن غزة محمية قطرية

وجه قيادي فلسطيني انتقادات حادة إلى السفير في وزارة الخارجية القطرية محمد العمادي بوصفه "المندوب السامي"، داعيًا إلى الإعلان عن أنه "شخص غير مرغوب فيه".

وقال القيادي في حزب الشعب الفلسطيني وليد العوض: "إن المندوب السامي محمد العمادي يتصرف وكأن قطاع غزة محمية قطرية، يقول إن طلبه من الاحتلال تحت الدراسة، بافتتاح مطار يطير منه الطيران تجاه الدوحة تحت إشراف أمني قطري".

وأضاف العوض، في تدوينة عبر حسابه على تويتر: "حد (أحد) يقول له إنه شخص غير مرغوب فيه"، في إشارة منه إلى العمادي.

وبدا واضحًا أن استخدام تعبير "المندوب السامي"، من قبل العوض، إدانة للسفير القطري؛ لأنه يعيد إلى الأذهان "المندوب السامي البريطاني" إبان الانتداب البريطاني لفلسطين.

وكان العمادي كشف النقاب عن أن نظام الحمدين طلب "من الاحتلال الإسرائيلي بناء مطار في غزة يعمل مبدئيًا تحت إشراف قطري، بحيث تقلع الطائرات وتذهب للدوحة ومنها إلى أي بقعة في العالم، ومن الدوحة تأتي إلى غزة ويتم الإشراف عليه أمنيًا من نظام الحمدين؛ لكن لم يحصل شيء حتى اللحظة، وسيتم تكرار المطلب نفسه".

وفي حديث لموقع "سوا" الفلسطيني في غزة، أكد العمادي "أن الجانب الإسرائيلي وافق على منحنا مطارا بالمنطقة الإسرائيلية (أف دوف) ورفضنا فورًا هذا العرض".

ويواصل العمادي إثارة استياء الفلسطينيين عبر سلسلة من التصريحات والأعمال من بينها إدخال أموال نقدية في حقائب إلى غزة تحت رعاية إسرائيلية.

واستهجن الدكتور محمود الهباش، قاضي قضاة فلسطين ومستشار الرئيس الفلسطيني للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، تصريحات "العمادي" بشأن تنسيقه مع الاحتلال لتحديد قوائم المستفيدين من مساعدات قطرية في غزة.

وقال الهباش: "إن السفير القطري محمد العمادي يقول إن الشاباك الإسرائيلي هو الذي وضع آلية صرف رواتب موظفي حماس في غزة.. هذا طبعا ليس تنسيقًا بين حماس وإسرائيل ولا يحزنون"، في إشارة إلى تكرار إعلان حماس رفضها التنسيق الفلسطيني- الإسرائيلي.

ويريد الفلسطينيون إعادة إعمار المطار الذي دشنه الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في غزة في العام 1998 قبل أن يدمره الاحتلال الاسرائيلي نهاية العام 2001.

ويصر الفلسطينيون على أن إعادة إعمار المطار وتشغيله باعتباره حقا فلسطينيا؛ لكن العمادي يتفاوض مع الإسرائيليين لتدشين مطار، لم يحدد موقعه، يكون تحت إشراف إسرائيلي- قطري وهو ما يثير غضب الفلسطينيين.

وتقول السلطة الفلسطينية إن قطر تعمق الانقسام الفلسطيني الداخلي في محاولة للتخريب على الجهود المصرية للمصالحة الفلسطينية.

وكان فلسطينيون قاموا في أكثر من مناسبة برشق موكب العمادي بالأحذية والبيض في قطاع غزة؛ لكنه ما يلبث أن يعود إلى قطاع غزة.