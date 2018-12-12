دراسة: مضادات الاكتئاب تخفف أعراض القولون العصبي

كشفت دراسة حديثة أن العلاج النفسي ومضادات الاكتئاب يمكن أن تخفف أعراض متلازمة القولون العصبي.

وفحص الباحثون بيانات 53 تجربة قارنت بين آثار مضادات الاكتئاب والعلاج النفسي، سواء منفردة أو مع علاجات وهمية بدون مادة فعالة أو العلاج المعتاد لمتلازمة القولون العصبي، وأظهرت النتائج أن المعدلات الأعلى "لعدم الشعور بتحسن" جاءت مع العلاج الوهمي، وقلت معدلات عدم الشعور بارتياح بنسبة 34% مع مضادات الاكتئاب، وبنسبة 31% مع العلاج النفسي.

وقال الطبيب مايكل كاميليري، الباحث في كلية طب وعلوم مايو كلينيك في روتشيستر بولاية مينيسوتا الأمريكية، والذي لم يشارك في الدراسة "من خصائص متلازمة القولون العصبي الحساسية المفرطة لوظائف الأمعاء، بما يعني أن الأعصاب التي تنقل الإشارات من الأمعاء للمخ حساسة بشكل زائد، أو أن المخ أكثر انتباها أو يأتي رد فعله بشكل انفعالي بدرجة كبيرة على الرسائل الطبيعية الواردة من الأمعاء، أو الاثنان معا".

وأضاف كاميليري: "بما أنه ليس هناك أدوية تخفض حساسية الأعصاب يصف بعض الأطباء أدوية تعدل الوظائف الدماغية، على أمل أن يساعد ذلك في خفض القدرة على الإحساس أو الاستجابة الانفعالية للإشارات أو الرسائل الواردة من الأمعاء".

وأشار الباحثون في النشرة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي إلى أن الحالات النفسية، بما في ذلك الاكتئاب والقلق والأعراض البدنية الناتجة عن اضطرابات نفسية شائعة، بين المصابين بمتلازمة القولون العصبي.

ويعاني المصابون بمتلازمة القولون العصبي من ألم مزمن في البطن مع غازات وإسهال وإمساك، وفي حين يتحسن البعض باتباع نظام غذائي خاص بتجنب أنواعا معينة من الطعام التي تسبب الأعراض، لا ينجح هذا الأسلوب مع الجميع، وتشير بعض الدراسات إلى أن الحالة يمكن أن تتأثر كذلك بما يدور في المخ.