تأجيل طرح الجيل الثاني من سيارة نيسان JUKE بأوروبا

أجلت شركة نيسان Nissan طرح الجيل الثاني من موديل جوك – Juke بدول أوروبا للعام المقبل، بعد أن كان من المقرر طرحه خلال النصف الثاني من 2018.

وذكر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات، أن الجيل الثاني من موديل جوك – Juke ، سيشهد تعاونا على مستوى التصنيع بين شركة نيسان Nissan وشركة رينو الفرنسية، التي ستسمح لنيسان بتصنيع عدد من نسخ الموديل بمصانعها الخاصة.

كانت شركة نيسان Nissan قد احتفلت في شهر يوليو الماضي، بإنتاجها لمليون نسخة حتى الآن من موديلها الشهير جوك – Juke، بعد 8 سنوات من طرحه للمرة الأولى.

وكان موقع "موتور وان" قد نشر مقطع فيديو مصور نشرته شركة نيسان على قناتها الخاصة على موقع يوتيوب، احتفالا بوصول موديل "نيسان جوك - Nissan Juke" للنسخة المليون، وهو الموديل الذي زادت شعبيته بدرجة كبيرة بدول بأوروبا خلال العامين الماضيين.

وقال الموقع الأمريكي إن 2017 كان العام الذي شهد أعلى نسبة مبيعات لموديل "نيسان جوك - Nissan Juke"، حيث وصل عدد مبيعات السيارة لـ 95 ألف مركبة للمرة الأولى منذ بداية تصنيعها.

وطبقا لإحصائية أجراها موقع "موتور وان"، فإن نيسان تصل لهذه النسب من الأعداد الخاصة بمبيعات موديل للمرة الأولى، مما يعني أن شركة نيسان تنتج سيارة من هذا الموديل كل 105 ثوان.

يذكر أنه بجانب موديل "نيسان جوك - Nissan Juke"، كان من ضمن الموديلات المليونية لشركة نيسان أيضا كل من موديل Qashqais الذي طرح منه 3 ملايين نسخة، وموديل Micras الذي طرح منه 2.4 مليون نسخة.