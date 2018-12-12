دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تجلب مميزات وتحسينات جديدة لتطبيق Cortana قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد عملاق البرمجيات مايكروسوفت لجلب مجموعة من التحسينات والمميزات الجديدة لتطبيق مساعدها الإلكتروني Cortana، والتي من بينها دعم عدة مستخدمين.

تستمر شركة مايكروسوفت في دعم وتطوير مساعدها الإلكتروني Cortana، وفي تلميحات جديدة من الشركة أشير إلى مزيد من التحسينات والمميزات الجديدة التي تقدم لتطبيق Cortana على الأجهزة قريباً.

ومن أهم المميزات القادمة في تطبيق مساعد Cortana الإفتراضي دعم المساعد الإلكتروني الإستخدام المتعدد كبديل لدعم مستخدم واحد في التطبيق، حيث رصدت الميزة الجديدة بالفعل في منصة Xbox، كما أشار تقرير WindowsCentral إلى دفع الميزة لاحقاً لجميع المستخدمين عالمياً.

أيضاً من المقرر أن تدعم هذه الميزة التعرف على بصمة الصوت لعدد 5 من الأشخاص المستخدمين لتطبيق المساعد الإفتراضي Cortana إلى جانب المستخدم الأصلي، حيث يمكن مع هذه الميزة أن يدعم التطبيق 6 من المستخدمين على نفس الجهاز.

يذكر أن ميزة دعم الإستخدام المتعدد هي أحد المميزات المقدمة بالفعل من مساعد Alexa الإفتراضي ومساعد جوجل الإفتراضي أيضاً.

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هذا الموضوع مايكروسوفت تجلب مميزات وتحسينات جديدة لتطبيق Cortana قريباً ظهر على التقنية بلا حدود.