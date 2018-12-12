شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تدين حادث إطلاق النار بمدينة ستراسبورج الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدانت مملكة البحرين اليوم الأربعاء، حادث إطلاق النار فى مدينة ستراسبورج الفرنسية، والذى أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص، مؤكدة تضامنها مع فرنسا فى جهودها لمكافحة التطرف والإرهاب وفى كل ما يدعم أمنها واستقرارها.

وجددت وزارة الخارجية البحرينية- فى بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية (بنا)- التأكيد على موقف البحرين الراسخ الذى ينبذ العنف والتطرف والإرهاب بكل صوره وأشكاله، معربة عن بالغ تعازيها ومواساتها لأهالى وذوى الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابى.

وأعلنت الحكومة الفرنسية اليوم رفع مستوى التأهب الأمنى فى البلاد، وذلك فى أعقاب الهجوم الذى وقع الليلة الماضية فى مدينة "ستراسبورج" وأسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح.