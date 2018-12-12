شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة الكويتية: إبعاد 2870 عاملا وافدا مخالفا منذ بداية 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، إبعاد 2870 عاملا وافدا مخالفا منذ بداية 2018 وحتى الآن.

وقال مدير إدارة تفتيش العمل بالهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية محمد الأنصارى – فى تصريح صحفى اليوم الأربعاء، أن اللجنة الرباعية، التى تضم فى عضويتها ممثلين عن الهيئة العامة للقوى العاملة، وبلدية الكويت، ووزارتى التجارة والداخلية، ضبطت خلال عمليات التفتيش الميدانى، منذ مطلع العام الحالى وحتى الآن، 2870 عاملا مخالفا، شملوا 2445 عاملاً متجولاً، و252 بائعاً متجولاً و173 متسولاً، مشيرا إلى أنه تم بالتنسيق مع وزارة الداخلية، لإبعادهم خارج الكويت.

وأضاف الأنصارى أن عدد الشركات المحالة إلى القضاء والإدارة العامة للتحقيقات فى وزارة الداخلية، بلغ منذ مطلع العام الحالى 862 شركة، تم إحالة 507 شركات منها إلى القضاء لمخالفتها أحكام قانون العمل فى القطاع الأهلى والقرارات المنفذة له.

وأشار إلى أن إجمالى الشركات الوهمية التى أغلقت خلال الشهرين الماضيين، بلغ قرابة 700 شركة، مسجلا على ملفاتها ما يزيد على 2000 عامل وافد، مؤكدا استمرار الجولات التفتيشية الصباحية والمسائية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة، لرصد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.