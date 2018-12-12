وأظهرت الصور التي نشرتها المواقع والمجموعات اللبنانية أن أهالي بلدة ميس الجبل اللبنانية نظموا وقفة احتجاجية ضد أعمال الحفر الإسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل.
ورفع الأهالي العلم اللبناني على التلة الحدودية الأخيرة مع إسرائيل بمشاركة فعاليات سياسية واجتماعية مختلفة.
وقام الأهالي بعد ذلك بافتتاح استراحة لتناول الشاي والنرجيلة والفواكه مقابل القوات الإسرائيلية التي ارتبكت واستنفرت قواتها العسكرية.
شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور... لبنانيون يقيمون استراحة "شاي ونرجيلة" على بعد أمتار من القوات الإسرائيلية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة SputnikNews وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي SputnikNews ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .