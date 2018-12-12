صحيفة تكشف مكان تدرب الإسرائيليين على هدم أنفاق "حزب الله"

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وذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن إسرائيل تحضرت جيدا قبل إطلاق عملية "درع الشمال" من خلال إرسال فريق هندسي عسكري متخصص إلى أوروبا للتدرب في مجال الحفر والتنقيب.

وفي التفاصيل أشارت الصحيفة إلى أن القيادة الإسرائيلية قررت عام 2015 إرسال الفريق الهندسي إلى أوروبا للتدرب على كيفية التعامل مع الأنفاق الأرضية، خصوصا بعد بروز تقارير عسكرية استخباراتية منذ سنوات أن "حزب الله" سيقوم باستخدام الانفاق في صراعه المستقبلي مع إسرائيل على الجبهة الشمالية.

ولفتت الصحيفة أن التدريبات الإسرائيلية في أوروبا جرت على أراضي وتضاريس مشابهة للمنطقة الشمالية وهي تختلف عن الأراضي في غزة نوعا ما.

وقال ضابط إسرائيلي للصحيفة: "أدركنا أن علينا تدريب أشخاص على الحفر، وتدربنا في تضاريس لم نكن معتادين عليها، تضمنت العمل في الأرض الصلبة والتضاريس الوعرة في المناطق القاسية".

وأضاف قائلا: "واجهنا أنفاقا كهذه في حرب لبنان الثانية. وأطلقنا عليها اسم "المحميات الطبيعية"، وكانت تستخدم باعتبارها مراكز قيادة تحت الأرض".

وخلص الجيش الإسرائيلي إلى أن الحفر على الحدود الشمالية سيضطرهم لاتخاذ تدابير مختلفة عن تلك التي لجأوا إليها سابقا، فبعكس الجنوب، حيث تزيل حفارات الدلو الرمال بسرعة وسهولة، ففي الشمال المسألة معقدة وأصعب.