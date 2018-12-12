فيتامينات تقلل الإحساس بالإرهاق والتعب.. تعرف عليها

صحيفة الخليج الالكترونية

يوصف الإرهاق أحياناً بأنه نقص في الطاقة، وقد يحدث هذا التعب نتيجة تناول أدوية معينة، أو التوقف عن تناول الأدوية.

وهناك فيتامينات تساعد الجسم على التأقلم مع الجهد الكبير، أو مع آثار المضادات الحيوية. لكن قبل تناول أية مكملات للفيتامينات التي ترفع مستويات الطاقة عليك استشارة الطبيب. إليك أهم الفيتامينات التي تقلل الإحساس بالإرهاق والتعب، ومصادرها الغذائية: