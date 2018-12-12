بالصور.. عامل أفريقي يحول منطقة وعرة إلى مصنع خمور بالخرج

صحيفة الخليج الالكترونية

ضبطت دوريات الأمن بمحافظة الخرج، الثلاثاء، عاملا أفريقيا مخالفا لنظام الإقامة والعمل، تحول منطقة وعرة من وادي الثليماء للمجاري لوكر لتصنيع وتجهيز الخمور.

واشتبهت إحدى دوريات الأمن بعامل من الجنسية الإفريقية يتردد بشكل مشبوه على إحدى المناطق الوعرة في وادي الثليماء للمجاري جنوب محافظة الخرج.

وبعد متابعة وترصد من رجال الأمن، أثمرت جهودهم عن ضبط 23 برميلا كبيرا سعة 300 لتر، و200 قارورة ماء كبير لتر ونصف اللتر جاهزة للترويج، بالإضافة إلى أدوات تصنيع خمور كاملة.

وتمكنت فرق دوريات الأمن الأمنية من إيقاف العامل المخالف كذلك المواطن للتحقيق معه ومعاونيه، كما قامت بالتحفظ على المضبوطات تمهيدا لإتلافها.

يُذكر أن هذا المصنع يعد المصنع الرابع الذي يتم ضبطه من قِبل فرق الدوريات الأمنية خلال أشهر وبإدارة من العمالة الإثيوبية، وفي المنطقة ذاتها “وادي الثليماء”.