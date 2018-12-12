فرنسا ترفع مستوى التأهب الأمني بعد هجوم ستراسبورغ

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، فجر الأربعاء، أن الحكومة رفعت مستوى التأهب الأمني في البلاد عقب الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح أطلق النار على سوق في مدينة ستراسبورغ ولاذ بالفرار.
وقال الوزير الفرنسي في تصريح صحفي: “لقد قررت الحكومة الانتقال إلى مستوى هجوم طارئ، مع فرض إجراءات رقابة مشددة على الحدود والمتاجر بهدف تجنب خطر حدوث هجوم يقلد هجوم ستراسبورغ الذي أوقع عددًا من القتلى والجرحى”.
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