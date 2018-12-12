تقليص مكاسب #النفط وسط مخاوف من إغلاق الحكومة الأمريكية

الخليج - رويترز

ارتفعت عقود النفط الآجلة، أمس الثلاثاء، بعدما بددت معظم مكاسبها مع تراجع أسواق الأسهم، وسط مخاوف بشأن احتمال إغلاق الحكومة الأميركية.

وتراجعت أسواق الأسهم الأميركية بعد أن هدد الرئيس دونالد ترامب بإغلاق الحكومة الاتحادية بسبب تمويل لجدار على طول الحدود مع المكسيك، بحسب “رويترز”.

وقال جون كيلدوف، وهو شريك في أجين لإدارة الأصول في نيويورك: ”يبدو أن احتمالات إغلاق الحكومة الأميركية ليست جيدة لأي فئة من الأصول. الأسهم تفاعلت أولًا، وقادت أسعار النفط إلى الهبوط معها“.

وكانت الأسعار ارتفعت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة بعد أن أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة يوم الاثنين في الصادرات من حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل نفطي في البلاد، بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة على الحقل.