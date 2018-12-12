- 1/2
- 2/2
الخليج - واس
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بهجوم نفذه مسلح على سوق في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الثلاثاء.
وقال رئيس بلدية ستراسبورغ رولان ريس في تصريح صحفي:” إن الهجوم أوقع أربعة قتلى وحوالي 10 جرحى بينهم ثلاثة أو أربعة أشخاص حياتهم في خطر”.
ويعد السوق المستهدف بالهجوم من المعالم السياحية التي تستقطب سنويًا مئات الآلاف من السياح.
شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر هجوم مسلح في #فرنسا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الخليج وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الخليج ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .