مصرع وإصابة 14 شخصًا إثر هجوم مسلح في #فرنسا

الخليج - واس

لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب عشرة آخرون بهجوم نفذه مسلح على سوق في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، أمس الثلاثاء.

وقال رئيس بلدية ستراسبورغ رولان ريس في تصريح صحفي:” إن الهجوم أوقع أربعة قتلى وحوالي 10 جرحى بينهم ثلاثة أو أربعة أشخاص حياتهم في خطر”.

ويعد السوق المستهدف بالهجوم من المعالم السياحية التي تستقطب سنويًا مئات الآلاف من السياح.