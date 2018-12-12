شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط ترتفع بعد تعافي أسواق المال في آسيا والان مع التفاصيل

ارتفعت أسعار النفط نحو 1%، الأربعاء، مع تعافي أسواق الأسهم في آسيا وبفضل توقعات بأن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك في عام 2019 ستحقق استقرارا في التوازن بين العرض والطلب.

وتلقت الأسعار الدعم هذا الأسبوع من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين، بما فيها روسيا، الأسبوع الماضي بخفض الإمدادات 1.2 مليون برميل يوميا.

وقال بنك إيه.إن.زد اليوم "تخفيضات إنتاج أوبك ستحقق الاستقرار في السوق".

وبحلول الساعة 0543 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 60.86 دولار للبرميل بزيادة قدرها 66 سنتا أو ما يعادل 1.1% مقارنة مع الإغلاق السابق.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 52.22 دولار للبرميل بارتفاع قدره 57 سنتا أو ما يعادل 1.1 %.

وقال محللون إن الأسعار تلقت الدعم أيضا من تعطل صادرات نفط ليبية بعد أن سيطر مسلحون محليون على حقل الشرارة النفطي، أكبر حقل في البلاد.

يأتي ارتفاع الأسعار أيضا في ظل صعود أسواق الأسهم الآسيوية اليوم.

وبحسب "رويترز" قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة الثلاثاء، إن المحادثات مع الصين تجري لنزع فتيل النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى الرغم من تعزز ثقة السوق أمس الثلاثاء، حذر المحللون من تباطؤ اقتصادي.

وقال بنك باركليز البريطاني في توقعاته للسلع الأولية لعام 2019 إن "الخطر الرئيسي في آفاق الأجل القريب يتعلق بحدوث تدهور أسرع من المتوقع في النشاط الاقتصادي".

وخسرت أسعار النفط ثلث قيمتها في الفترة بين مطلع أكتوبر تشرين الأول ووقت إعلان التخفيضات، وعلى الرغم من ذلك يحذر بعض المحللين من أن الاتفاق ربما لا يكون له الأثر المأمول.