شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عملية للشرطة الفرنسية في محيط كاتدرائية ستراسبورغ بعد هجوم أمس والان مع التفاصيل

قالت وكالة "رويترز" إن الشرطة الفرنسية تنفذ، في الأثناء، عملية في محيط كاتدرائية ستراسبورغ.

وقتل، ليلة أمس، ثلاثة أشخاص وأصيب 12 آخرون بهجوم مسلح في ستراسبورغ.

وأعلن وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير فجر الأربعاء أن الحكومة رفعت مستوى التأهب الأمني في البلاد عقب الهجوم الإرهابي الذي نفذه مسلح أطلق النار على سوق في مدينة ستراسبورغ ولاذ بالفرار.

وأضاف الوزير الفرنسي في تصريح صحفي: ” لقد قررت الحكومة الانتقال إلى مستوى هجوم طارئ، مع فرض إجراءات رقابة مشددة على الحدود والمتاجر بهدف تجنب خطر حدوث هجوم يقلد هجوم ستراسبورغ الذي أوقع عددًا من القتلى والجرحى”.

وقالت السلطات الفرنسية إن منفذ هجوم ستراسبورغ في بيان "تم تحديد هوية الشخص المسؤول عن إطلاق النار، ويجري البحث عنه"، وكشفت الداخلية الفرنسية، أن مطلق النار البالغ من العمر 29 عاماً، من مواليد فرنسا ومعروف لدى أجهزة الأمن الفرنسية.