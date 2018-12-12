شكرا لقرائتكم خبر عن الإسترليني يرتفع مجددا بعد تسجيله أدنى مستوى في 20 شهرا والان مع التفاصيل

ارتفع الجنيه الإسترليني من أدنى مستوى في 20 شهرا، الثلاثاء، في الوقت الذي يحاول فيه المستثمرون حسم ما إذا كان تأجيل رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لتصويت على اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي سيقود بريطانيا إلى انفصال غير منظم من الاتحاد الأوروبي.

وسحبت ماي تصويتا برلمانيا على اتفاق اقترحته للخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" سعيا وراء تعزيز التوافق. ودفع التحرك مسألة انفصال بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى حالة من الاضطراب ودفع الاسترليني للانخفاض.

وبعد أن تراجع 1.6% مقابل الدولار، أمس الاثنين، إلى المستوى المنخفض البالغ 1.2507 دولار، تعافى الاسترليني نوعا ما، ليُتداول مرتفعا 0.4% عند 1.2621 دولار.

وساهم ضعف الاسترليني في دفع اليورو للصعود 0.2% إلى 1.1377 دولار.

كما دعم انخفاض الاسترليني أيضا الدولار، الذي تعافى من أدنى مستوى في أسبوعين ونصف الأسبوع مقابل سلة من العملات. وانخفضت العملة الأمريكية في ظل تكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيوقف رفع أسعار الفائدة في وقت أقرب مما كان يُعتقد في السابق.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل مجموعة من 6 عملات مناظرة، قليلا إلى 97.092 بعد أن ارتفع 0.75% أمس الاثنين. وكان المؤشر قد انخفض خلال تعاملات الليلة الماضية إلى 96.364 وهو أدنى مستوياته منذ 22 نوفمبر.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7197 دولار أمريكي بعد أن هبط أمس لأدنى مستوى في شهر عند 0.7170 دولار أمريكي.