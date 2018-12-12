شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة تعريفة دخول تاج محل بالهند للحد من تدفق الزوار والان مع التفاصيل

أعلنت السلطات الهندية زيادة أسعار تذاكر الدخول إلى معلم "تاج محل" الشهير للمواطنين والأجانب على السواء، في محاولة لتقليص عدد الزوار والحد من الأضرار اللاحقة بهذا الموقع السياحي الأبرز في البلاد.

ويشكل الهنود أكثرية زوار معلم تاج محل الذين يتراوح عددهم بين 10 آلاف و15 ألفا يومياً، وقد توافد حوالي 6,5 مليون شخص عام 2016 إلى هذا الضريح الأبيض الضخم، المشيد من الرخام في القرن الـ17.

وبموجب التعريفة الجديدة، سيتعين على الهنود الراغبين بزيارة الضريح المشيد من الإمبراطور المغولي شاه جاهان لزوجته ممتاز محل، دفع 250 روبية (3,5 دولارات)، بدلاً من 50 روبية (0,7 دولار).

كما ستزيد تعريفة بطاقة دخول الزوار الأجانب لهذا المعلم الواقع في شمال الهند، والمدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، من 16 دولاراً إلى حوالي 19.

وقال مسؤول في هيئة حماية الآثار في الهند: "نريد زيادة تعريفة تذاكر الدخول للحد من أعداد الزوار".

وأشار إلى أن هذه الزيادة في التعريفة ستقلص عدد زوار المعلم بواقع 15% إلى 20%، كما ستدر إيرادات لحفظه.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة بعد أشهر من حصر السلطات الهندية عدد السياح المسموح بتوافدهم إلى معلم تاج محل بـ40 ألفا في اليوم، بعدما كان يدخل الموقع ما يصل إلى 70 ألف شخص يومياً في عطلة نهاية الأسبوع.

ويشير الخبراء إلى أن التدفق الكبير للزوار إلى الموقع يلحق أضراراً دائمة بالأرضية الرخامية والجدران والأساسات.

كما يبذل المسؤولون عن حفظ الموقع جهوداً مضنية لوقف اصفرار الرخام الأبيض في المكان، بفعل مستويات التلوث المرتفعة في مدينة أغرا في شمال الهند.