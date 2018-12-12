شكرا لقرائتكم خبر عن أعشاب وزيوت ووصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر والان مع التفاصيل

تساقط الشعر مشكلة تواجه الكثيرين سواء الرجال أم النساء، وقد يلجأ البعض إلى الكريمات والمواد الكيميائية التي قد تضر بالشعر أكثر مما تفيده.. فيما يلي نتعرف على الأعشاب والمصادر الطبيعية المفيدة في علاج تساقط الشعر للنساء والرجال، وكذا نرصد أفضل الأعشاب والزيوت الطبيعية لتكثيف الشعر وحمايته من التساقط .

وصفات زيت الزيتون لعلاج تساقط الشعر



الطريقة الأولى:

للتخلص من مشكلة تساقط الشعر يتم الخلط ما بين كوب من زيت الزيتون، وكمية من قشر الثوم، ويتم الخلط جيداً، ثم يوضع الخليط في إناء على النار، ويتم غليه على النار الهادئة لمدة 5 دقائق، ثم يُدهن الشعر وفروة الرأس بالخليط 3 مرات يومياً لمدة أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

الطريقة الثانية:

تتم إضافة 50 جراما من بذور القطن إلى كوب من زيت الزيتون، وتترك منقوعة لمدة يومين، ثم يدهن الشعر وفروة الرأس بالمنقوع مرتين في اليوم، وتكرر الوصفة لمدة أسبوع للقضاء على مشكلة تساقط الشعر سريعاً.

الزعتر لعلاج تساقط الشعر

يوضع الزعتر البري في لتر من الماء المغلي، ويترك على النار إلى أن تتبخر نصف كمية الماء، ثم نرفع الوعاء من على النار، ويوضع الزعتر بعد أن تهدأ حرارته على فروة الرأس والشعر وتفرك جيداً، وتكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

ورق الحناء للقضاء على تساقط الشعر

تطحن 50 جراما من أوراق الحناء طحناً ناعماً، ثم يضاف إليها كوب من زيت الزيتون. تخلط المقادير معاً جيداً، ثم يوضع المزيج على فروة الرأس والشعر مساءً، ويترك حتى الصباح على الشعر. يغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو، وتكرر العملية لمدة 3 أيام.

أعشاب وزيوت طبيعية لتكثيف الشعر وحمايته من التساقط