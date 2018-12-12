شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: تراجع كبير للسياحة العربية والأجنبية في قطر خلال الأشهر الماضية والان مع التفاصيل

كشف تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطري، اليوم الثلاثاء، عن تراجع السياحة العربية والأجنبية الوافدة إلى قطر، بنسبة بلغت 24% خلال العشرة أشهر المنقضية من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وطبقا للتقرير، بلغ عدد السياحة الوافدة لقطر 1.47 مليون زائر، بعد أن بلغ عدد الزوار الوافدين إليها منذ مطلع 2017 حتى نهاية أكتوبر لذات العام، نحو 1.94 مليون سائح.

وأقدمت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو من العام الماضي، على قطع علاقتها العلاقات الدبلوماسية، وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب. وتعد صناعة السياحة واحدة من أبرز القطاعات التي تضررت بفعل المقاطعة، وهبطت لمستويات متدنية، وأفشلت خططا للدوحة للصعود بعدد السياح الأجانب.

وفي أكتوبر الماضي، أقر حسن عبدالرحمن الإبراهيم، القائم بأعمال رئيس الهيئة العامة للسياحة القطري، بأن السياحة الوافدة لبلاده ستظل تعاني 3 سنوات مقبلة، بعد المقاطعة العربية للدوحة، حيث قال إن تراجع قطاع السياحة القطري يعود إلى توقف حركة السياحة القادمة من السعودية ودول خليجية.

وأضاف أن إشغالات الفنادق تراجعت 60% في النصف الأول العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من 2017، كما هبط إشغال الغرف 16% خلال الفترة نفسها.

وتتهم دول المقاطعة قطر بدعم تنظيمات وشخصيات إرهابية والتدخل في شئون البلدان الأخرى.