شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء: اجتماع دول البحر الأحمر سيركز على تهديدات إيران والان مع التفاصيل

قال الخبير الاستراتيجي المصري اللواء بحري محمد إبراهيم خليل، إن "البحر الأحمر يحتوي على مدخلين مهمين في مسار التجارة العالمية هما باب المندب وقناة السويس، ويتعرض حالياً لتحديات أمنية عالية ومتزايدة، تستوجب أن يكون هناك تنسيق رفيع بين الدول المتشاطئة فيه سواء العربية والأفريقية، لمواجهة تلك التحديات".

ونقل موقع "العين الإخبارية" الإماراتي عن اللواء خليل أن "مكافحة القرصنة في الساحل الصومالي كانت أبرز التحديات في السنوات الخمس الماضية، حيث كان القراصنة المدعومون من مخابرات بعض الدول يهددون الملاحة في البحر الأحمر لصالح دول بعينها، فيما أصبح الآن الوجود الإيراني في الساحل الغربي لليمن، هو التحدي الأبرز، الذي يتطلب الالتفات إليه".

وكانت ناقلتا نفط عملاقتان تابعتان للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، قد تعرضتا في يوليو/تموز الماضي، لهجوم من قبل مليشيا الحوثي في البحر الأحمر، بعد عبورهما مضيق باب المندب.

وسبق أن ذكر التحالف العربي لـ"دعم الشرعية في اليمن"، الذي تقوده السعودية، أنه أحبط هجمات للحوثيين في البحر الأحمر.

وتشارك قوات من التحالف في حماية باب المندب، الذي يشكل أهمية استراتيجية كونه المنفذ الوحيد أمام السفن المتجهة لقناة السويس أو القادمة منها. كما يسعى التحالف للسيطرة على "الحديدة" أكبر موانئ اليمن لضمان استمرار البضائع والمساعدات، وفك الحصار الخانق الذي تفرضه مليشيا الحوثي على المدن اليمنية.

وأكد الخبير الاستراتيجي أن "هناك صراعاً دائماً على السيطرة على الممر الملاحي والتحكم فيه من جانب القوى الإقليمية الكبرى"، مشيرا إلى أن "التنسيق بين تلك الدول أمر مهم لمواجهتها".

بدوره، أكد السفير نبيل بدر، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، أن هناك ثلاثة تحديات للدول المتشاطئة في البحر الأحمر، هي: (استراتيجي وأمني واقتصادي).

وأشار في تصريحات للموقع ذاته، أن "دولة مثل تركيا، غير المتشاطئة به، تسعى على سبيل المثال، إلى إقامة قاعدة عسكرية في البحر الأحمر وغيرها من الأطماع الدولية".

وتابع السفير بدر أن "على تلك الدول بحث رؤية مشتركة إزاء تحديات الإقليم، لتعزيز سيادة دول البحر الأحمر على شؤونها الداخلية ومياهها الإقليمية، ‌وتنسيق المواقف المشتركة في المحافل الدولية المختلفة، في ظل انتشار ظاهرة الإرهاب في منطقة البحر الأحمر".

ونوه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، إلى التدخل الإيراني عبر الحوثيين في اليمن، مؤكداً أن "وجود دول من خارج المنطقة يتطلب وجود ترتيبات أمنية مشتركة لصياغة أمن البحر الأحمر".

وأضاف: "التعاون الاقتصادي أيضاً أمر مهم بين تلك الدول لتحقيق التكامل والربط بين خطوط النقل وتطوير الموانئ البحرية، لزيادة حجم التبادل التجاري عبر المناطق الحرة في الدول المتشاطئة، بحيث تشكل منطقة البحر الأحمر تكتلاً متماسكاً قادراً على التعامل مع القوى الإقليمية الكبرى والتكتلات العملاقة، بما يحقق تأمين حرية الملاحة بالبحر الأحمر".