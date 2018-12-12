شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" في أمريكا 14 ديسمبر والان مع التفاصيل

تعرض صالات السينما في الولايات المتحدة الأمريكية الفيلم اللبناني "كفر ناحوم" للمخرجة اللبنانية نادين لبكي بداية من 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وحقق "كفر ناحوم" نجاحاً كبيراً، إذ فاز بجائزة لجنة التحكيم الدولي وجائزة الجمهور في مهرجان ملبورن بأستراليا، وحصد عدداً من الجوائز العالمية، وتم ترشيحه لجائزة الجولدن جلوب.

ويتناول "كفر ناحوم" العنف والقهر اللذين يتعرض لهما الأطفال، وآثارهما على نفسية الطفل.

وحرصت نادين لبكي على تقريب الفيلم من المشاهد، بإشراك عدد من الممثلين غير المحترفين ممن مروا بتجارب صعبة، حيث أتاحت لهم مساحة كافية ليكونوا على طبيعتهم، ويقدموا التجربة دون تمثيل.

يذكر أن الفيلم يحتل المرتبة الأولى بشباك تذاكر السينما اللبنانية، وتخطى حتى اليوم الـ120 ألف مشاهد.