شكرا لقرائتكم خبر عن العميد الأثلة: وحدات من الجيش تمكنت من تحرير مركز مديرية باقم والان مع التفاصيل

تمكنت قوات الجيش الوطني كم تحريرها مركز مديرية باقم التابعة لمحافظة صعدة الواقعة شمال اليمن، التي تعد المعقل الرئيسي للميليشيات الحوثية الانقلابية بعد عملية هجومية مباغتة.

وقال قائد محور صعدة العميد عبيد الأثلة، إن «قوات النخبة المشكلة من اللواء 102 ولواء العاصفة واللواء 63 مشاة تمكنت من تحرير مركز مديرية باقم وقطع خطوط إمداد الميليشيات في المناطق الممتدة من المجمع الحكومي حتى عمق مديرية باقم».

ونقل الموقع الإلكتروني للجيش الوطني «سبتمبر. نت» عن الأثلة قوله إن «الجيش الوطني نفذ عملية مباغتة وخاطفة من منطقة المغارم إلى المجمع الحكومي وسط مديرية باقم موقعاً قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين».

وأضاف أن قوات النخبة بالجيش الوطني حققت تقدماً نوعياً في باقم وسيطرت على المجمع الحكومي وإدارة الأمن والمرتفعات التي كانت الميليشيات تتمركز فيها. ونوه بـ«صلابة الجيش وقوته في مواجهته للانقلابيين وإلحاق الهزائم المتتالية بهم في محور صعدة».

وكشف البيان عن أن خسائر الحوثيين في باقم شملت مقتل ثلاثة من قادتهم هم محمد عبد الله محمد ضيف الله قفله الملقب أبو حمزة، وصابر جروان الشريف، وأبو طه الحوثي. وعبر الأثلة عن أمله في «تحقيق مزيد من الانتصارات ضد حملة المشروع الإيراني في المنطقة».

وأكد أن «الانتصارات ستتواصل وسيرتفع علم الجمهورية اليمنية على كل شبر من أرض اليمن».

وجاء ذلك في الوقت الذي تجددت فيه المواجهات في جبهة دمت، شمال محافظة الضالع بجنوب البلاد، حيث أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة تسلل لميليشيات الحوثي أسفل جبل الحريوه في شعب المهجور مما أسفر عن مقتل أكثر من 10 من الميليشيات وسقوط عدد آخر جرحى وفرار من تبقى منهم طبقا لما أكده مصدر عسكري لـ«الشرق الأوسط».

وذكر المصدر أن «مدفعية الجيش استهدفت تحركات الانقلابيين في قرى الحقب ورابط الحرازي وخارم، بجنوب دمت».

وقال إن «ميليشيات الحوثي ردت على ذلك من خلال إطلاق قذائفها المدفعية على قرية شدان وقرية يبار في عزلة الشرنمة، مما تسبب في وقوع أضرار مادية بمنازل المواطنين علاوة على ترويع السكان». ولفت إلى أن «الجيش الوطني أسقط طائرة مسيّرة في منطقة الجميمة بمريس، شمال الضالع، كانت في مهمة للتصوير وكشف تحركات ومواقع الجيش الوطني هناك».