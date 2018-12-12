مقتل القيادي الحوثي الحبسي على يد قيادي آخر في محافظة ذمار

لقي قيادي حوثي بارز مصرعه على يد قيادي آخر في محافظة ذمار، جنوب العاصمة صنعاء، إثر خلافات شخصية.

وقالت مصادر إعلامية إن القيادي عبد الكريم الحبسي، مدير التربية في ذمار، قتل على يد المشرف أبو عقيل، من أبناء محافظة صعدة، بعد شجار بينهما.

وأضافت المصادر أن أبو عقيل باشر إطلاق الرصاص على القيادي الحبسي ما أدى إلى مقتله على الفور.

وأشارت المصادر إلى أن الحبسي هو القيادي الذي ظهر قبل أشهر، في مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو يسب الصحابي الجليل أبو هريرة.

وأثار المقطع الخاص بالحبسي ضج كبيرة كونه أول قيادي يتجاوز تُقية الحوثيين ويجاهر بالموقف من الصحابة.

يشار إلى أن عمليات القتل بسبب خلافات على أموال تكررت كثيرا في صفوف المليشيا الحوثية.