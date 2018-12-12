شكرا لقرائتكم خبر عن أخيرًا.. ميزة الرسائل الصوتية تصل «إنستقرام» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: أضافت شبكة إنستجرام لمشاركة الصور والفيديو ميزة الرسائل الصوتية إلى الرسائل المباشرة Direct، تتيح للمستخدمين إرسال رسائل صوتية فردية أو جماعية تصل مدتها إلى دقيقة. ويمكن للمستخدمين تسجيل الرسائل الصوتية على غرار خدمة واتس آب، عن طريق الضغط المستمر على زر الميكروفون، ثم إن الرسالة سوف تُرسل لحظة إبعاد الأصبع عن زر الميكروفون. كما يمكن حذف الرسائل قبل إرسالها عن طريق سحبها إلى رمز “سلة المحذوفات”. تتاح الميزة الجديدة لمستخدمي نظامي أندرويد وآي أو إس من متجري جوجل بلاي وآب ستور.

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