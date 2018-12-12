شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 4 عوامل وراء ازدياد حالات الوفيات بالمستشفيات والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حددت وزارة الصحة في تقرير حديث لها 4 عوامل لزيادة نسبة الوفيات في المستشفيات؛ بسبب العدوى المكتسبة والإصابات المرتبطة بالرعاية الصحية، مبينة أنها تواجه صعوبات في تحسين القيمة المتحصلة من الخدمات الصحية، واضعة عدداً من الحلول لهذه الظاهرة.

وأوضحت الوزارة أن العوامل الأربعة لازدياد حالات الوفيات؛ هي انخفاض مستوى الجودة والسلامة بالمستشفيات، والازدياد المتسارع في تكلفة الرعاية الصحية، وانخفاض مستوى التمويل المقرر من قِبل وزارة المالية، وارتفاع سقف توقعات المستفيدين من النظام الصحي وتفاوت رضاهم عن الخدمات الصحية الحكومية.

وقدمت عدة حلول لعلاج هذه المشكلة، منها تعزيز الجودة والسلامة من خلال التشريعات والأنظمة وآليات التطبيق لدعم الجهات الرقابية والتنظيمية، وتأهيل مقدمي الخدمات للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتطوير ثقافة الجودة وسلامة المرضى ومهارة مقدمي الرعاية الصحية.

وبيّنت أنه من الحلول أيضاً دراسة احتياجات سوق العمل من المهارات الصحية والطبية لتقديم برامج تدريبية وأكاديمية، وتقييم تجربة ورضا الأفراد والمجتمع عن الخدمات الصحية المقدمة لهم، والاستمرار في بناء البنية التحتية لنظم الصحة الإلكترونية الفعالة على مستويات الرعاية الصحية الأولية والمجتمعية.

كما تتضمن الحلول الاستدامة في نفقات الرعاية الصحية العامة والخاصة؛ بهدف تعزيز ثقة المواطن بالحصول على خدمات متكاملة ذات جودة عالية بشكل يضمن الاستدامة على المدى البعيد.