شكرا لقرائتكم خبر عن متى يكون الضرب «جريمة كبيرة موجبة للتوقيف»؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أوضحت النيابة العامة أن الاعتداء على الأشخاص بالضرب أو الجرح أو الإيذاء بأي وسيلة كانت، يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، إذا نتج عنها إصابة تزيد مدة الشفاء منها على خمسة عشر يومًا حسب الفقرة التاسعة من القرار الوزاري المنظم للجرائم الموجبة للإيقاف.

وبحسب “المدينة” فقد لفتت النيابة إلى أن نشاط وإجراءات دوائرها خلال الأسبوع الماضي، جاءت على النحو التالي:

4309 قضايا واردة

4593 قصية تم إنجازها

2661 قضية أحيلت للمحاكم