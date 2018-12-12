المجلس العسكري التايلاندي يرفع حظر النشاط السياسي تمهيدا للانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عناصر من الجيش التايلاندي - الفرنسية
رفعت تايلاند، الثلاثاء، حظرا فرضه الجيش على النشاط السياسي كان مفروضا منذ عام 2014 بحسب بيان حكومي تم نشره في الصحيفة الرسمية للبلاد.
وتمهد هذه الخطوة الطريق لفتح الأبواب أمام الانتخابات المقررة في 24 فبراير/شباط المقبل.
وفرض المجلس العسكري حظرا صارما منذ أن تولى السلطة عام 2014 متعللا بالحاجة لفرض النظام والقانون بعد احتجاجات على مدى شهور ضد حكومة رئيسة الوزراء السابقة ينجلوك شيناواترا.
وبدأت الحكومة العسكرية تخفف الحظر في سبتمبر/أيلول عندما سمحت بأن تستأنف الأحزاب السياسية تنظيم نفسها.
وقالت الحكومة العسكرية في بيان "سيتمكن المواطنون والأحزاب السياسية من المشاركة في النشاط السياسي خلال هذه الفترة المؤدية للانتخابات تماشيا مع الدستور".
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