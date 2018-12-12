الجيش الأمريكي يعلن مصرع المارينز الـ5 المفقودين في تصادم طائرتين باليابان

أعلن الجيش الأمريكي، الثلاثاء، مصرع عناصر المارينز الـ5 الذين فقدوا بعد اصطدام طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأمريكية قبالة سواحل اليابان، ما يرفع حصيلة الحادث إلى 6 قتلى.

وبذلك نجا عنصر مارينز واحد من أصل 7 كانوا على متن الطائرتين.

ووقع الحادث 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري أثناء تدريب منتظم مقرر مسبقا بعد أن اصطدمت مقاتلة من طراز إف-18 على متنها شخصين بطائرة صهريج من طراز سي-130 تنقل 5 أشخاص.

ولم يتم التأكد من أن الحادث وقع خلال عملية التزود بالوقود في الجو بعدما كان ذلك أُعلن عند وقوع الحادث.

وينشر الجيش الأمريكي نحو 50 ألف جندي في اليابان، نصفهم تقريبا في جزيرة أوكيناوا الجنوبية.