أعشاب وزيوت ووصفات طبيعية لعلاج تساقط الشعر

تساقط الشعر مشكلة تواجه الكثيرين سواء الرجال أم النساء، وقد يلجأ البعض إلى الكريمات والمواد الكيميائية التي قد تضر بالشعر أكثر مما تفيده.. فيما يلي نتعرف على الأعشاب والمصادر الطبيعية المفيدة في علاج تساقط الشعر للنساء والرجال، وكذا نرصد أفضل الأعشاب والزيوت الطبيعية لتكثيف الشعر وحمايته من التساقط .

وصفات زيت الزيتون لعلاج تساقط الشعرالطريقة الأولى:

للتخلص من مشكلة تساقط الشعر يتم الخلط ما بين كوب من زيت الزيتون، وكمية من قشر الثوم، ويتم الخلط جيداً، ثم يوضع الخليط في إناء على النار، ويتم غليه على النار الهادئة لمدة 5 دقائق، ثم يُدهن الشعر وفروة الرأس بالخليط 3 مرات يومياً لمدة أسبوع للحصول على أفضل النتائج.

الطريقة الثانية:

تتم إضافة 50 جراما من بذور القطن إلى كوب من زيت الزيتون، وتترك منقوعة لمدة يومين، ثم يدهن الشعر وفروة الرأس بالمنقوع مرتين في اليوم، وتكرر الوصفة لمدة أسبوع للقضاء على مشكلة تساقط الشعر سريعاً.

الزعتر لعلاج تساقط الشعر

يوضع الزعتر البري في لتر من الماء المغلي، ويترك على النار إلى أن تتبخر نصف كمية الماء، ثم نرفع الوعاء من على النار، ويوضع الزعتر بعد أن تهدأ حرارته على فروة الرأس والشعر وتفرك جيداً، وتكرر الوصفة مرة أسبوعياً.

تطحن 50 جراما من أوراق الحناء طحناً ناعماً، ثم يضاف إليها كوب من زيت الزيتون. تخلط المقادير معاً جيداً، ثم يوضع المزيج على فروة الرأس والشعر مساءً، ويترك حتى الصباح على الشعر. يغسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو، وتكرر العملية لمدة 3 أيام.

عصير البصل: يمكنك تدليك فروة الرأس بعصير البصل مرة يومياً قبل الاستحمام، وهو يعمل على الحماية من تساقط الشعر، وإنبات الشعر سريعاً.

زيت الخروع: دهن فروة الرأس بخليط من زيت الخروع والخل وذلك يساعد على علاج تساقط الشعر.

الخل: يغمس المشط في خليط من الخل والماء، ثم يمشط الشعر به، وتعمل تلك الوصفة على العلاج من تساقط الشعر وتقوية جذوره.

زيت الزيتون: يتم تدليك فروة الرأس بزيت الزيتون يومياً قبل النوم، ثم تغطيته حتى الصباح، وبعد الاستيقاظ يتم غسل الشعر بالماء، وتلك الوصفة تعمل على إنبات الشعر والوقاية من التساقط.

الخيار : يعصر الخيار في الخلاط الكهربائي، ويوضع عصير الخيار على الشعر لحمايته من التساقط.

ماء الملح يساعد على التخلص من مشكلة تساقط الشعر، ويمكن تدليك الفروة بماء الملح لتسريع نمو بصيلات الشعر.

عصير الثوم: تدليك فروة الرأس يومياً في المساء بعصير الثوم يساعد على حماية جذور الشعر والوقاية من التساقط.

ورق الحناء للقضاء على تساقط الشعرأعشاب وزيوت طبيعية لتكثيف الشعر وحمايته من التساقط