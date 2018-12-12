7 طرق سهلة للحصول على شعر صحي ولامع

الشعر من أهم معايير الجمال لدى المرأة، لذلك تسعى بشكل دائم للحفاظ عليه، عبر اتباع العديد من الطرق التي تمنحه القوة والنعومة واللمعان اللازم.

صحيفة "جارديان" البريطانية نقلت عن خبراء تجميل وأطباء تغذية بريطانيين ٧ طرق بسيطة للحصول على شعر صحي ولامع، نوضحها في السياق التالي..

1- الحصول على ما يكفي من البروتين

بما أن شعرك مصنوع من مادة الكيراتين، وهو أحد مشتقات البروتين، فإن عدم الحصول على ما يكفي من البروتين في نظامك الغذائي يمكن أن يؤدي إلى شعر جاف وهش.

ويوصي الخبراء بإضافة الدجاج، والديك الرومي، والأسماك، ومنتجات الألبان، والبيض، إلى نظامك الغذائي.

والمصادر الجيدة للبروتين بالنسبة للنباتيين، هي البقول والمكسرات والتوفو والكينوا، والكربوهيدرات المعقدة، والحديد أيضاً.





النظام الغذائي رغم أهميته، لن يؤدي إلا إلى تقوية الخصل المكونة حديثاً، وليس الشعر الذي نما بالفعل، واستخدام الفرشاة بشكل خاطئ هو أحد الأسباب الأكثر شيوعاً لتكسره.

2- مشِّطي الشعر بلطف

وينصح باستخدام فرشاة ذات شوكات دائرية بلاستيكية، كما يساعد تنظيف الشعر من الأطراف والعمل برفق في طريقك إلى قمة الرأس على تجنب التجاعيد.





يمكن أن تترك أدوات تصفيف الشعر وأدوات التسخين، الشعرَ هشًا ومفتقراً إلى اللمعة، ويُنصح بترك الفرصة للشعر ليجف كلما أمكن ذلك، وفي حال استخدام مجفف يفضل استخدام رشّ أو مصل وقائي، وابدأي بحرارة قليلة قبل زيادتها تدريجيًا.

الطقس البارد يمكن أن يؤدي إلى تفاقم قشرة الرأس، ويُنصح بالشامبو الذي يحتوي على بيريثيون الزنك، أو حمض الساليسيليك، لعلاج قشرة الرأس، أو يمكن صب رقائق الملح البحري في الشامبو، وفركها بقوة في فروة الرأس قبل الاستحمام.

3- تجفيف الشعر بالهواء٤- تقشير فروة رأسك





الإجهاد والتوتر يمكن أن يسببا فقدان الشعر، وممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي، والتأمل، كلها أمور تساعد على التخلص من متاعب الجسم والعقل.

غالباً ما يكون الشعر الأبيض أكثر نعومة وأكثر هشاشة، ولكن يمكن أن يبدو أكثر خشونة بسبب الغدد الزيتية التي تنتج بشكل أقل كلما تقدمنا ​​في العمر.

٥- السيطرة على التوتر٦- تجفيف الشعر الأبيض

وينصح باستخدام بلسم مرطب وزيوت مرطبة مثل الأرجان والجوجوبا، كجزء من الروتين لتنعيم الشعر وتخفيف لبدة الشعر.





من الضروري التخلص من النهايات المتقصفة قبل أن ينتقل التلف إلى الأعلى، وينصح بقص الشعر كل ٦ إلى ٨ أسابيع، خاصة أصحاب الشعر المجعد.

٧- التهذيب بشكل منتظم