جسم غريب يوقف بث "ناسا" المباشر من الفضاء (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس © وكالة ناسا وكالة ناسا

(مصراوي):

أوقفت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" بشكل مفاجئ البث المباشر من محطة الفضاء الدولية، إثر رصد جسم غريب أزرق اللون يحوم فوق الأرض.

ووفق ما ذكرت شبكة روسيا اليوم الإخبارية، قبل توقف البث الأسبوع الماضي، سجلت إحدى الكاميرات الموجودة على جانب محطة الفضاء الدولية جسمًا أزرقًا ساطعًا ظهر خلف إحدى الألواح الشمسية في المحطة الفضائية.

وبررت "ناسا" ذلك بكتابة إحدى الرسائل التي ظهرت على الشاشة، مفادها أن تقنية العرض عالي الدقة الأرضي تعرضت لأمر ما إما بسبب تبديل الكاميرات، أو أننا نشهد فقدانًا مؤقتًا للإشارة مع محطة الفضاء الدولية.

وعلق العديد من المتابعين على القطع المفاجئ للبث، حيث قال بعضهم إن اللقطات أثبتت أن الوكالة تخفي شيئا خارج كوكب الأرض عن الجمهور، فيما اتهم آخرون "ناسا" بالكذب.