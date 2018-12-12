ماذا قدم الملك سلمان إلى 42 دولة

وقدم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 492 مشروعا في 42 دولة بقيمة إجمالية 1.979.808.924 دولارا، وذلك حسب صحيفة عكاظ السعودية. وتشمل المشاريع التي قدمها مركز الملك سلمان جميع المجالات، منها المياه والإصلاح البيئي والخدمات اللوجيستية. وبادر المركز منذ مايو/أيار 2015 وحتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إلى التعاون مع 80 شريكا في مشاريع عديدة حول العالم.

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