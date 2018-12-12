السفير الروسي لدى المغرب: مسألة الصحراء الغربية يجب أن تحل برعاية الأمم المتحدة

مراكش — سبوتنيك. وقال شوفايف لوكالة "سبوتنيك": "نحن ننطلق من حقيقة أن هذه المسألة يجب أن تحل برعاية الأمم المتحدة، خصوصا وأن هناك مجلس مخول بحل هذه المسائل وهناك قرارات بهذا الشأن، إذا كانت روسيا، أو كما تقولون، المبادرة الروسية، أو شيء من هذا القبيل، ستقدم بعض الصيغ العملية، فهذه هي خبرتنا أيضا، وهذا ليس مفهوما مجردا، لأن العديد من الأطراف متورطة في النزاع، وبالتأكيد سيعتبرها أحدهم نوع من الضغط، وهذا شيء نرغب في تجنبه".

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وأضاف: "إذا أخذنا تسوية الصحراء الغربية، فنحن لدينا علاقات طبيعية مع جميع أطراف النزاع، نحافظ على اتصالات مع جبهة البوليساريو، ومع المغرب، ومع الجزائر وموريتانيا. إننا نناقش هذا في الأمم المتحدة، ونجري حوارًا، ونحن نشارك في مجموعة من الأصدقاء (في الأمم المتحدة)، والتي تضم أكثر من 12 دولة. أي أننا لا نقدم وصفات محددة كهذه، بناء على رسالة منطقية للغاية مفادها أن مثل هذه التفاصيل يجب أن يتم حلها بواسطة أصحاب المشكلة أنفسهم. ونحن من جانبنا على استعداد للاعتراف بأي قرار تتفق عليه الأطراف".