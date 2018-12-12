السفير الروسي لدى المغرب: مسألة الصحراء الغربية يجب أن تحل برعاية الأمم المتحدة

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مراكش — سبوتنيك. وقال شوفايف لوكالة "سبوتنيك": "نحن ننطلق من حقيقة أن هذه المسألة يجب أن تحل برعاية الأمم المتحدة، خصوصا وأن هناك مجلس مخول بحل هذه المسائل وهناك قرارات بهذا الشأن، إذا كانت روسيا، أو كما تقولون، المبادرة الروسية، أو شيء من هذا القبيل، ستقدم بعض الصيغ العملية، فهذه هي خبرتنا أيضا، وهذا ليس مفهوما مجردا، لأن العديد من الأطراف متورطة في النزاع، وبالتأكيد سيعتبرها أحدهم نوع من الضغط، وهذا شيء نرغب في تجنبه".
© AFP 2018 / FAROUK BATICHE
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