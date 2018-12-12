الان تتابع معلمات وطالبات بالطائف يخسرن الوزن الزائد في أقل من شهرين والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الطائف - الخليج 365 - عبدالله العازمي:

كرمت مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية بمحافظة الطائف، مها الزايدي، مرتادات نادي مدرسة الحي بالثانوية الـ 22 من معلمات وطالبات، بعد نجاحهن في خسارة أوزانهن الزائدة في صالة النادي، ضمن فعاليات برنامج “عزيمة لا تعرف الهزيمة”.

التكريم جاء خلال تدشينها فعاليات ذكرى البيعة الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حفظه الله، مقاليد الحكم، والمعرض المصاحب، وذلك بنادي الحي للبنات بالثانوية الثانية والعشرين، بحضور عدد من المشرفات التربويات بإدارة نشاط الطالبات، وقائدات أندية الحي، ومرتادات النادي وأكثر من 500 زائزة .

واشتمل المعرض على العديد من الأركان الوطنية التي تبرز المنجزات الوطنية العظيمة التي تحقق للوطن في هذا العهد الزاهر، ومنها ركن نيوم، ومنجزات الوطن في عام، وكذلك ركن أبطال الحد الجنوبي، والذي يستعرض المواقف البطولية لجنودنا البواسل المرابطين على الحد الجنوبي في الذود عن حدود الوطن، وركن المصمك، وركن الأسر المنتجة.

كما تجولت الزايدي في مرافق النادي واطلعت على تجهيزاته، بينما قدمت أكثر من 100 متدربة بالصالة الرياضية عروضا رياضية نالت استحسان الحاضرات، كما قدم خلال التدشين العديد من الفعاليات والفقرات الشعبية والتي قدمتها العديد من مرتادات النادي تجسد من خلالها معاني الولاء والانتماء وتجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله.

واستعرضت مديرة نشاط الطالبات، خلال كلمتها، ذكرى البيعة الرابعة، وما تحقق خلالها من قفزات تنموية ونهضة شاملة للوطن في كافة المجالات، مشيدة بالمعرض وما يحتويه من أركان وطنية، مثمنة جهود منسوبات النادي، وفي مقدمتهن قائدة النادي، فوزية النفيعي، وزميلاتها، في التفاعل مع هذه المناسبة الوطنية الغالية على الجميع وتنظيم فعاليات وطنية رسمت التلاحم في أبهى صوره.

وقدمت شكرها لمديرة إدارة نشاط الطالبات، فوزية الحارثي، وزميلاتها في فريق العمل، من المشرفات على الإعداد والتخطيط والتنظيم لتفعيل ذكرى البيعة الرابعة بما يحقق الأهداف المنشودة.