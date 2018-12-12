إسقاط طائرة تجسس حوثية إيرانية الصنع

أسقطت قوات الجيش الوطني أمس، طائرة دون طيار تابعة لميليشيا الحوثي، في مديرية مريس شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد، فيما حررت مواقع جديدة في جبهة الملاحيط شمالي غرب محافظة صعدة، عقب معارك ضارية ضد الميليشيات الحوثية.

وتمكنت الدفاعات الجوية في اللواء 83 مدفعية، من إسقاط الطائرة التي كانت تسعى للوصول إلى معسكر الجميمة في المديرية.

وتبين بعد فحص الطائرة أنها إيرانية الصنع، ومزودة بعدة كاميرات، للتجسس ورصد المواقع.

وفي سياق متصل، نقل موقع "سبتمبر نت"، أن الجيش تحرر تباب القناصين، والتبة الحمراء، وصولاً إلى الطريق العام الرابط بين حرض والملاحيط.

وأسفرت المعارك عن مصرع وإصابة عدد من عناصر الميليشيات، فيما استعاد الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، إضافةً إلى أجهزة اتصالات تابعة للميليشيات.

ومن جهة أخرى استهدفت مقاتلات تحالف دعم الشرعية، مخازن أسلحة نوعية تابعة لميليشيا الحوثي، تشمل صواريخ حرارية، ما أدى إلى تدميرها الكامل.