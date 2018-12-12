الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى حيس والدريهمي بالحديدة

سيرت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قافلة مساعدات إغاثية جديدة إلى سكان المناطق النائية في مديريتي "الدريهمي" و "حيس" بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

وطبقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام" فقد تضمنت المساعدات المقدمة من هيئة الهلال الأحمر 60 طنا من المواد الغذائية والسلع التموينية الأساسية.

وأضافت الوكالة أن المساعدات تستهدف 14 ألف مواطن يمني معظمهم من الأطفال والنساء .

وأشارت إلى أن قافلة المساعدات الإماراتية تأتي استمرارا لجهود الإمارات الإنسانية والإغاثية على الساحة اليمنية ضمن خطة استراتيجية لدعم المدن والمديريات اليمنية المحررة حديثا والوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق في محنته للتخفيف من وطأة الظروف الصعبة التي يمر بها جراء انتهاكات ميليشيات الحوثي.

وأكدت أن فرق الهلال الأحمر الإماراتي تواصل دورها النبيل في دعم المديريات والمدن اليمنية المحررة بالساحل الغربي من خلال تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية والاجتماعية التي تستهدف تحسين حياة اليمنيين.

يشار إلى أن هيئة الهلال الأحمر قدمت مساعدات متنوعة للمواطنين في مختلف المحافظات المحررة.

كما قدمت الدعم للحكومة اليمنية لتجاوز الأزمة الاقتصادية التي أدت إلى انهيار الريال أمام العملات الأجنبية.

وأسهم الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية والإمارات في استقرار العملة، حيث تراجع سعر صرف الدولار إلى ما دون 500 ريال بعد أن كان قد تجاوز 800 ريال.