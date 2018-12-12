تقارب ثقافي وتجارة بينية.. ما أهمية ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط؟

دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Future for Publishing, Distributing & Press

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع سكرتير عام تجمع الكوميسا تشيلشي كابويبوي، بحضور وزير الخارجية، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، ورئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضي، إن اللقاء شهد مباحثات حول تفعيل المشروعات المشتركة لتنمية البنية التحتية في دول الكوميسا، وأكد الرئيس أهمية سرعة استكمال مراحل مشروع الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط في إطار تجمع الكوميسا، مشددا على أهمية هذا المشروع لكونه نافذة للدول الإفريقية على البحر المتوسط، وأحد أهم شرايين الربط بين الدول الأعضاء في التجمع، فضلًا عما سيوفره المشروع من فرص لتعزيز التجارة البينية، ونقل السلع والخدمات وزيادة فرص الاستثمار، وتسهيل الانتقال داخل إقليم الكوميسا.

وقال الدكتور حمدي برغوت، خبير النقل النهري، إن هذا المشروع طموح جدًا، حيث يهدف إلى ربط بحيرة فيكتوريا والبحيرات الاستوائية مع البحر المتوسط، بحيث تساهم في توفير وسيلة في مجال النقل النهري، موضحا أن الهدف من ربط دول حوض النيل بممر ملاحي يبدأ من مجري النيل حتى البحر المتوسط، تدعيم لحركة التجارة بين الدول الإفريقية وحركة السياحة.

وأضاف برغوت لـ"الوطن"، أن اجتماعات أسبوع القاهرة للمياه تناقش كيفية إنشاء هذا الربط الملاحي وفقا لمعاير الأمان الدولية، مشيرًا إلى أن من بين هذه المعايير عمق مائي بحد أدنى 2.5 متر، عرض للممر المائي بحد أدنى 100 متر، بالإضافة إلى وضع ضوابط لسرعة البواخر في الطريق البحري بحيث لا تزيد سرعتها عن 100 كيلو متر في الساعة.

وأكد خبير النقل النهري، أن المشروع سيكون ذو فائدة اقتصادية كبيرة على مصر في حال تنفيذه، حيث ستصبح مصر مركزًا للتجارة في إفريقيا، فضلًا عن الموارد المالية الضخمة من رسوم العبور في الموانئ المصرية، ورسوم الترانزيت.

من جانبه، قال سيد حجازي، رئيس شعبة العلاقات البحرية السابق، إن هذا المشروع يحتاج إلى جهد وتكلفة كبيرة جدا، ويهدف المشروع إلى زيادة إيرادات نهر النيل وتعظيم الاستفادة الاقتصادية منه، من خلال استغلاله في النقل النهري بين الدول الإفريقية، كما يساعد على تقريب ثقافات الشعوب المختلفة، وذلك عن طريق مراكز لوجستية وتنمية تجارية وسياحية بين هذه الدول.

وأضاف حجازي لـ"الوطن"، أن المشروع يحتاج إلى نفقات مرتفعة جدا، لذلك يجب دراسته جيدا حتى لا تكون نفقاته أعلى من معدل الأرباح المتوقعة منه.