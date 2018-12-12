"الأعلى للآثار": سيتم زيادة أفراد الأمن في منطقة "الأهرامات"

قال مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن توقيع وزارة الآثار مع إحدى الشركات المصرية السياحية الكبرى عقدا لإدارة الخدمات في المواقع الأثرية، هدفها فقط خدمة الزائرين وليس التأمين.
وأضاف وزيري، خلال تصريحاته لفضائية "إكسترا نيوز"، أن الشركة ستعمل على تقديم وتشغيل الخدمات المقدمة للزائرين المصريين والعرب والأجانب مثل المطاعم ودورات المياه والبازارات، حيث تعمل الوزارة على تقديم خدمة أفضل للسياح من خلال هذه الشركات المتخصصة لتفادي الشكاوى المختلفة في هذا الشأن.
وأشار الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، إلى أنه سيتم زيادة أفراد الأمن في الأماكن الأثرية خاصة الأهرامات بما يزيد من إحساس السائحين بالأمن.
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