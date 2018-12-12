"الآثار" توضح حقيقة سرقة قطعة أثرية من المتحف المصري

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نفى شعبان عبدالجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة، ما تردد من تصريحات نسبتها بعد المواقع الإلكترونية لوزير الآثار الدكتور خالد العناني عن سرقة قطعة أثرية من المتحف المصري بالتحرير.

وقال عبدالجواد، إن تصريحات وزير الآثار جرى تحريفها وأخرجت من سياقها فالقطعة المذكورة عثرنا عليها أثناء بحثنا المستمر في قاعات المزادات لرصد القطع الأثرية المسروقة والتي خرجت بطرق غير مشروعة ووجدنا تلك القطعة التي ادعى صاحبها امتلاكه مستندات ملكية وأنه اشتراها قبل قانون 117 لسنة 83 والذي منع بيع الآثار المصرية، حيث كانت الآثار تباع وتشترى وكان هناك بزار لبيع الآثار ملحق بالمتحف المصري.

وأوضح عبدالجواد، أن هذا المستند الذى يزعم حائزها أنه يمتلكه غير حقيقي لأن المستند مزور، ونعمل فى الوقت الحالي على استرداد تلك القطعة التي خرجت بطريقة أو بأخرى قبل سنوات ويجري التحقيق لمعرفة مصدر خروجها وكيفية ذلك، مشيرا إلى أن القطعة نادرة ومن المستحيل أن تكون بيعت بالمتحف.