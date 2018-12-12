نتانياهو يتوعد حزب الله برد "لا يمكن تخيله" بعد اكتشاف نفق

دبي - بواسطة محمد فارس حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الثلاثاء، ميليشيا حزب الله في لبنان، من أنه يعرض نفسه لـ "رد لا يمكنه تخيله" إذا شن هجوما على إسرائيل، وذلك بعد اكتشاف نفق ثالث يصل إلى أراضيها من لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق، الثلاثاء، اكتشاف نفق جديد لحزب الله، هو الثالث منذ عملية أطلقها الأسبوع الماضي على طول الحدود.

وأكدت إسرائيل أنها وضعت عبوات ناسفة داخل النفق، وحذرت من أن أي شخص يدخله من الجانب اللبناني سيكون معرضا للخطر.

ويأتي هذا التطور في إطار حملة عسكرية شنتها إسرائيل في الخامس من ديسمبر لتدمير أنفاق تقول إنها تابعة لحزب الله. © Getty رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

وقال نتانياهو، الثلاثاء: "سنستمر في هذه العملية طالما بقي تهديد أنفاق حزب الله ماثلا"، حسب ما نقلت وكالة فرانس برس.

وأضاف: "إذا ارتكب حزب الله الخطأ الفادح بمهاجمتنا أو معارضة ما نفعله الآن، فسيتلقى ردا لا يمكنه أن يتخيله".

وأشار رئيس الوزراء إلى زيارة وفد عسكري إسرائيلي رفيع المستوى إلى موسكو "لشرح العملية، مع التذكير بأكبر قدر ممكن من الوضوح أن لإسرائيل الحق والواجب في مكافحة الوجود العسكري الإيراني والتحرك ضد محاولة حزب الله شن عدوان عبر الأنفاق".