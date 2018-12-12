شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية والإمارات بدأتا استخدام التكنولوجيا فى تسويات عابرة للحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مبارك راشد المنصورى محافظ مصرف الإمارات المركزى اليوم الأربعاء إن الإمارات والسعودية بدأتا استخدام التكنولوجيا المالية فى عمليات التسوية عبر الحدود، بما فى ذلك عملة رقمية قامتا بالاشتراك فى تطويرها لذلك الغرض. كما قال المنصورى، فى مؤتمر للتكنولوجيا المالية فى أبوظبى، إن البنك المركزى الإماراتى يعكف على خطة استراتيجية لتطوير التكنولوجيا المالية ستكون مدعومة بإطار عمل تشريعى وتنظيمى.

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