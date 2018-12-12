الدور الاسرائيلي الواضح في الحرب على اليمن.. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كلما امعن التحالف السعودي الاماراتي إنكاره اشتراك العدو الإسرائيلي في حربه التي يشنها علي اليمن ، وكلما اجتهدت وسائل إعلام العدوان في نفي المعلومات الرائجة عن اشتراك ضباط صهاينة في غرفة عمليات تنسيق العدوان السعودي علي الشعب اليمني دائما ما تأتي التأكيدات لتبين كذب العدوان ووسائل إعلامه، ودوماً تنفضح مؤامرات السعودية وارتباطها المباشر مع الصهاينة واكتمال التنسيق معهم مما يشي إلى أن التواصل السعودي الإسرائيلي عميق والارتباط بينهم قوي وأنه يتم برعاية وترتيب امريكي وبحماية من الرئيس ترامب الذي لايخفي حرصه علي تقوية علاقة إسرائيل مع حلفائه الخليجيين وعملهم المشترك لحماية حكومة الاحتلال وذلك بالتنسيق التام بين هذه الأطراف ضد حركات المقاومة ومن بينها الشعب اليمني الكريم ومقاومته الباسلة التي لا تتردد ابدا في الجهر بموقفها الواضح من العدو الصهيوني والصراع معه واعتبارهم أن القضية الفلسطينية ليست محلا للمساومة والتفاوض حولها وان إسرائيل يجب أن تزول ولا مكان لها بيننا.

لهذا الموقف الواضح الذي يتبناه اليمنيون يأتي اشتراك الصهاينة في الحرب عليهم وفي هذا الصدد نقرأ ما ورد في بعض وسائل الإعلام من مشاركة ضباط صهاينة باسمائهم وبياناتهم في حرب اليمن إذ قالت الأخبار أنه تم تسريب أسماء 122 ضابطا إسرائيليا في قاعدة الملك فيصل بالسعودية.

ويقول الخبر :

سربت مواقع إعلامية عديدة قائمة بأسماء أكثر من 100 ضابط جوي اسرائيلي متواجدين في قاعدة الملك فيصل بالسعودية.

وتوضح المعلومات ان تواجد الضباط الاسرائيليين في قاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك السعودية جاء باتفاق سعودي أمريكي يقضي بتواجد الاسرائيليين والامريكيين في القاعدة الجوية وعدم تواجد السعوديين وجرى الاتفاق في 20 من ابريل الماضي، أي بعد عام من بدء الحرب السعودية على اليمن.

واشارت مصادر أمنية وإعلامية إلى أن الضباط الاسرائيليين والامريكيين الجويين هم من يديرون فعليا عملية القصف الجوي في اليمن ويشارك في الطلعات الجوية وتنفيذ الغارات عدد كبير من الطيارين الاسرائليين والامريكيين انطلاقا من قاعدة الملك فيصل في تبوك.

المعلومات المسربة أكدت توقيع مذكرة تفاهم بين السعودية والولایات المتحدة الأمريكية في مجال نصب الأنظمة المتطورة للصواريخ الجوية الاعتراضية والأنظمة الرادارية الحديثة في قاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك.

ووفقا للوثيقة التي سربتها مواقع مهتمة بالشأن الإسرائيلي فإنه قد تم توقيع هذا الاتفاق مع السلطات السعودية عقب زيارة أوباما للرياض في (20 إبريل/نيسان 2016) هدفاً لتغطیة منظومة القبة الحديدية.

والمعلومات التي تم تسريبها تشير إلى أن إدارة هذه العملية ستكون تحت رعاية الجانبين ولا يسمح للسعوديين بالتواجد فيها ووفقا لهذه التصريحات ليست لإسرائيل مشكلة مع السلطات السعودية ولكن تكمن المشكلة في الأفكار المتطرفة في المجتمع السعودي.

وضمت التسريبات أسماء 122 من ضباط اسرائيلين وأمريكيين عاملين في قاعدة الملك فيصل الجوية في تبوك ونشرت أسماؤهم وصفاتهم ونمرهم العسكرية.

انكشف المستور وسقط الإنكار وأصبح كل شيء واضحاً ويتم اللعب فيه علي المكشوف لذا فإن الصهاينة أساسيين اليوم في الحرب علي اليمن ودورهم اوضح من أن يتم إنكاره أو التغافل عنه.