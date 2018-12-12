شكرا لقرائتكم خبر عن "كابيتال إيكونوميكس" تتوقع خفض مصر لأسعار الفائدة 5.5% في 2019 والان مع التفاصيل

توقعت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس في مذكرة بحثية صادرة، الثلاثاء، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 550 نقطة أساس (5.5%) خلال 2019.

وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة الواحدة 16.75% و17.75% على التوالي.

وأوضحت "كابيتال إيكونوميكس" في المذكرة، التي اطلعت عليها "العين الإخبارية"، أنه تم بناء هذه التوقعات وفقا لتقديرات اتجاه التضخم الذي تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ومن المتوقع أن يواصل الانخفاض خلال الأشهر المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم خلال الشهر الماضي تراجع إلى مستوى 15.6%، مقارنة بـ17.5% في أكتوبر/تشرين الأول السابق له، ليكون بذلك ضمن الحد الأعلى لنطاق التضخم المستهدف للبنك المركزي المصري عند 13% بزيادة أو انخفاض 3% خلال 2018.

وأكدت "كابيتال إيكونوميكس" أن انخفاض أسعار المستهلكين في مصر سيأتي مدعوما باستمرار تراجع آثار ارتفاع أسعار الأغذية والسلع الأساسية، لا سيما أن تحليل بيانات التضخم خلال الشهر الماضي تشير إلى تراجع أسعار الغذاء والمحاصيل الزارعية بعد أن كانت قد صعدت في أكتوبر/تشرين الأول.

وفي ضوء البيانات الحالية استبعدت المؤسسة الاقتصادية أن يتجه البنك المركزي خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية المقبل والمقرر في 27 ديسمبر/كانون الأول الحالي، إلى رفع أسعار الفائدة.