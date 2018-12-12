شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مشاهدة لأغنية المطربة المصرية آمال ماهر "بداية بدايتك" في يومين والان مع التفاصيل

حققت أغنية النجمة المصرية آمال ماهر، التي حملت عنوان "بداية بدايتك"، مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع "يوتيوب" خلال يومين فقط.

وتعد هذه الأغنية هي أولى أغنيات ألبوم آمال ماهر الجديد، بعد غياب 4 سنوات كاملة، حيث تعاونت خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين، وتقوم بطرحه ليلة رأس السنة.

وكان آخر ألبوم لآمال ماهر بعنوان "ولاد النهاردة" وتم طرحه خلال عام 2015، كما ضم 10 أغنيات أشهرها "سكة السلامة".