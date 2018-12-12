شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يبحث مع مستشار النمسا ملفات الإرهاب والهجرة غير الشرعية والان مع التفاصيل

بحث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع مستشار النمسا سيباستيان كورتز، عدة ملفات إقليمية ذات اهتمام مشترك، من بينها جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب، والفكر المتطرف، وتطورات الأوضاع في الشرق الأوسط.

وأفاد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بأن السيسي تلقى اتصالا هاتفيا من مستشار النمسا، تم التوافق خلاله حول استمرار التنسيق والتشاور بين الجانبين خلال الفترة المقبلة.

وأضاف في بيان الثلاثاء أن السيسي عبّر خلال الاتصال عن حرص مصر على تعزيز العلاقات التاريخية التي تربط مصر والنمسا، لا سيما من خلال تعظيم التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

من جانبه، أعرب مستشار النمسا عن رغبة بلاده في الارتقاء بمجمل العلاقات الثنائية مع مصر، مؤكدا أن النمسا- كرئيس حالي للاتحاد الأوروبي- تعتبر مصر شريكا مركزيا في ضوء الروابط المتشعبة التي تجمعها بأوروبا والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط، كما أنها تعوّل على دور مصر المحوري والفاعل كمركز ثقل لاستقرار منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.