شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز قرارت منع الهواتف الذكية في دول العالم والان مع التفاصيل

قامت العديد من الدول خلال الفترة الأخيرة بحظر بعض الهواتف الذكية، لأسباب تتعلق بالأمن أو لأسباب أخرى، مثل انتهاك براءات اختراع.

ففي الصين، أعلنت محكمة فوزهو، الإثنين، منع بيع واستيراد هواتف آيفون 6، وآيفون X، بسبب انتهاك براءات اختراع لشركة كوالكوم الأمريكية.

وذكرت كوالكوم أن براءات الاختراع شملت ميزات متعلقة بشاشة الهاتف وتعديل حجم الصور، وأدى ذلك إلى خسارة أبل Apple أكثر من 2% من قيمتها السوقية في بورصة وول ستريت.

وقبل الصين، كانت عدة دول اتخذت قرارات مماثلة بحظر بعض أنواع الهواتف الذكية، ففي الجزائر تم منع استيراد أجهزة هواتف Land Rover لأسباب أمنية.





وقالت الحكومة الجزائرية إن قرار الحظر جاء بسبب قدرات الهاتف الكبيرة، إذ إنه بإمكان الجهاز أن يعمل لمدة أسبوع بعد شحنه بالكامل، بالإضافة إلى إمكانية الاتصال في مناطق شبكاتها ضعيفة.

وفي إطار الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، منعت أمريكا شركات الاتصالات من التعامل مع شركة هواوي، حيث كانت شركة AT&T الأمريكية توفر هواتف هواوي مع خدمة بيانات.





الصحف الأمريكية أكدت أن قرار المنع يأتي بسبب مخاوف التجسس، حيث ذكرت أن الحكومة الصينية تستخدم هواتفها لتسريب بيانات المستخدمين، لذا اعتبرت شركة هواوي تمثل تهديداً وطنياً.