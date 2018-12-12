شكرا لقرائتكم خبر عن الوظائف في بريطانيا ترتفع إلى مستوى قياسي منذ 40 عاما والان مع التفاصيل

ارتفع معدل التوظيف في بريطانيا إلى مستويات قياسية خلال العام الماضي بعد بلوغ عدد الموظفين في البلاد 32.48 مليون شخص.

وبلغت نسبة التوظيف وفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء البريطاني- 75.7% من إجمالي القوة العاملة في المملكة المتحدة، فيما انخفض معدل البطالة لأدنى مستويات منذ ما يقارب 40 عاما عند 4.1%.

وأشار ألوك شورما وزير الدولة البريطاني للتوظيف إلى أن البيانات تؤكد استدامة وقوة سوق العمل البريطانية، خصوصا بعد تجاوز نسبة ارتفاع الأجور لمعدلات التضخم خلال الأشهر التسع الماضية، وارتفاع معدلات التوظيف لمستويات قياسية.