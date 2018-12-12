شكرا لقرائتكم خبر عن "العربية للطيران" تطلق أولى رحلاتها إلى براغ والان مع التفاصيل

أطلقت "العربية للطيران" أولى رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ، وجهتها الجديدة في أوروبا، انطلاقا من مركزها الرئيسي في الشارقة.

وستسير الناقلة رحلاتها بين المدينتين، التي تبلغ مدتها 6 ساعات و50 دقيقة، 5 مرات أسبوعيا.

وتسيّر "العربية" رحلاتها إلى أكثر من 150 وجهة عالمية من مراكزها الرئيسية الأربعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي مايو/أيار الماضي أعلنت شركة العربية للطيران الإماراتية عن تسجيل نتائج مالية قوية خلال الربع الأول من عام 2018، حيث سجلت أرباحا صافية بلغت 110 ملايين درهم عن الفترة المنتهية في 31 مارس/آذار 2018، وذلك بارتفاع نسبته 8%، مقارنة مع 102 مليون درهم تم تسجيلها عن الفترة عينها من العام الماضي.

بينما وصلت الإيرادات خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 877 مليون درهم، وذلك بارتفاع نسبته 8% عن إيرادات الربع الأول من عام 2017.

ونقلت "العربية للطيران" على متن أسطولها أكثر من مليوني مسافر خلال الفترة بين مطلع يناير/كانون الثاني ونهاية مارس/آذار من عام 2018، لينسجم ذلك مع الرقم المرتفع الذي سجلته الناقلة خلال الربع الأول من العام الماضي.

وجاء معدل إشغال المقاعد (نسبة عدد المسافرين مقابل عدد المقاعد المتاحة) خلال الربع الأول من عام 2018 عند 80%، وهو ما يعد معدلاً مرتفعاً في قطاع الطيران.