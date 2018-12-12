شكرا لقرائتكم خبر عن القرود تنتشر حول مقرات الحكومة الهندية.. والبرلمان يوصي بعدم استفزازها والان مع التفاصيل

انتشرت قطعان القرود من فصيلة المكاك الريسوسي حمراء الوجه حول مقرات الحكومة الهندية في نيودلهي، ونشرت الفوضى داخل وحول العاصمة، حيث تخطف الطعام والهواتف المحمولة وتقتحم المنازل وتروع السكان.

وقال راجيني شارما الموظف بوزارة الداخلية الهندية: "القرود تخطف الطعام كثيرا من الناس أثناء سيرهم وأحيانا يمزقون الملفات والوثائق بعدما يتسللون عبر النوافذ".

وقبل بدء الجلسة الشتوية للبرلمان الهندي، الثلاثاء، أوردت نشرة موزعة على الأعضاء طرقا لمواجهة هجمات القردة ومنها عدم استفزازها أو التواصل بالعين معها مباشرة وعدم إبعاد أي قرد رضيع عن أمه بأي حال.





وأدى النمو السريع للمدن في تشريد قرود المكاك، ما دفعها إلى اقتحام أماكن معيشة الإنسان بحثا عن غذاء.

وقال اسميتا سنجوبتا الباحث في علم البيئة "التقليد الاجتماعي-الديني المتمثل في إطعام القردة أنتج حلقة مفرغة، حيث أصبحت معتادة على أن البشر يقدمون لها الغذاء وفقدت إحساسها بالخوف، وبدأت تسعى خلف المزيد من الطعام وإذا لم يطعمها البشر تصبح عدوانية".

وتتكاثر القرود على نحو سريع في نيودلهي والولايات المجاورة، نظرا لأنها تحظى بوضع حماية لكن لا يوجد أي إحصاء رسمي بأعدادها.



ولجأت الهند لعدة استراتيجيات لمكافحة تهديدها، وقبل عدة أعوام جلبت السلطات أعدادا كبيرة من قرود اللنجور سوداء الوجه التي تخشاها قرود المكاك للتجول في مناطق حيوية وتردعها، لكن توقف الأمر بعدما أصبح القانون يحظر إبقاء قرود اللنجور في الأسر.