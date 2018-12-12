شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في تناول الملح يصيب بالرجفان الأذيني والان مع التفاصيل

كشفت دراسة فنلندية أن اتباع نظام غذائي غني بالملح يزيد من خطر الإصابة بنوبات القلب والرجفان الأذيني.

وشملت الدراسة 716 رجلًا وامرأة في مرحلة منتصف العمر في فنلندا، تمت متابعتهم لمدة 19 عامًا فى المتوسط، وخلال ذلك الوقت تم تشخيص 74 من المشاركين بالرجفان الأذيني، ولوحظ أن أولئك الذين لديهم مستويات أعلى من الملح في نظامهم الغذائي لديهم معدل أعلى من الرجفان الأذيني من أولئك الذين لم يتناولوا كميات كبيرة من الملح.

وقال الباحثون في جامعة "هلسنكي" في فنلندا: "بعد حساب العديد من عوامل الخطر الأخرى، وتوزيع الدهون في الجسم وضغط الدم والتدخين، لوحظ أن استهلاك الملح مرتبط بشكل مستقل مع خطر الرجفان الأذيني".

وتقدم هذه الدراسة أول دليل على أن الملح يزيد من خطر الرجفان الأذيني، ليضاف إلى قائمة متنامية من المخاطر الناجمة عن الإفراط في استهلاك الملح على صحة القلب والأوعية الدموية.

وقال الدكتور تيرنو باكو، من جامعة "أولو" في فنلندا: "على الرغم من أن هناك حاجة لمزيد من الدراسات التي تؤكد هذه الحقيقة الطبية، فإن نتائجنا تشير إلى أن الأشخاص الذين يتعرضون لخطر متزايد من الرجفان الأذيني قد يستفيدون من تقييد استهلاك الملح في نظامهم الغذائي"،

ويشخص الرجفان الأذيني بضربات القلب الارتجالية أو غير المنتظمة التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بجلطات دموية أو مضاعفات، ويصيب الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم؛ ويضعهم في خطر أكبر للسكتات الدماغية، وفي حالات نادرة، يمكن أن يؤدي إلى قصور في وظائف القلب.